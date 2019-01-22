Yılmaz Özdil, 2 bin 500 liraya satılacak Atatürk kitabını savundu

Kırmızı Kedi Yayınevi, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in hazırladığı ‘Mustafa Kemal’ kitabının özel seri olarak da basılacağını ve 2 bin 500 liraya satışa çıkacağını duyurdu.

Kitabın fiyatına ilişkin özellikle sosyal medyadan çok sayıda eleştiri gelmesi üzerine Özdil bugün Sözcü gazetesinde yayınlanan 1881 başlıklı köşesinde hem savunma hem de kitap tanıtımı yaptı.

Özdil'in eleştirilere yanıtı, “Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin” oldu.

Yılmaz Özdil, yayınevini ve kendini eleştirenlere ağır sözlerle seslendi, “Haysiyet celladı yandaş koro ve ikinci cumhuriyetçiler tarafından planlı, organize şekilde linç kampanyası başlatıldı. Atatürk üzerinden dolandırıcılık yaptığımızı söyleyen bile oldu. Küfür, hakaret gırla” ifadelerini kullandı.

Yazısında, daha önce yayınlanmış pek çok özel seri kitap olduğunu anlatan Özdil, “Padişahlara prestij yapınca sorun yok, Atatürk için çaba istismar öyle mi” dedi.

Kırmızı Kedi Yayınevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, satışın 23 Ocak’ta, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05’te yapılacağı belirtildi. 1881 adet basılacak kitabın elle ciltlendiğine ve ‘özel’ olduğuna vurgu yapıldı. (HABER MERKEZİ)