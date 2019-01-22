22 Ocak 2019 09:24

Kürtçe, sağlık dil kartında yok

Elazığ Medical Park Hastanesinde Türkçe bilmeyen hastalar için oluşturulan yabancı dil kartında 17 dil var ama Kürtçe yok.

Kürtçe, sağlık dil kartında yok

Fotoğraf: Evrensel

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    Özkan ZÜLFİKAR
    Orhan KURUL
    Elazığ/Diyarbakır

    Elazığ Medical Park Hastanesinde ortaya çıkan Türkçe bilmeyen hastalar için oluşturulan yabancı dil kartında, 17 dil var ama Türkiye’de en çok konuşulan iki dilden biri olan Kürtçe yok. Hastane ise, uygulamanın sağlık bakanlığının yönlendirmesiyle yapıldığını söyledi. Sağlık örgütleri, hastanın dilinde hizmet vermenin önemine dikkat çekerken, siyasi parti temsilcileri uygulamanın ayrımcı olduğunu dile getirdi.

    Elazığ’dan bir hastanın gazetemize “Demek ki Elazığ’da Kürt yok!” diyerek gönderdiği dil kartının fotoğrafında “Herkes için sağlık” sloganı yazıyor ve İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, İtalyanca, Romence, İbranice, Hırvatça, Bulgarca, Flemence, Ukraynaca, Boşnakça, Arnavutça, Japonca, Çince, Rusça dilleri bulunuyor. Bu durumu bir hasta, sağlık örgütleri ve siyasi parti temsilcileriyle konuştuk.

    ‘PARA VERİRKEN EŞİTİZ HAK KONUSUNDA DEĞİL’

    Elazığ Medical Park Hastanesinde annesi hiç Türkçe bilmeyen refakatçi isminin yazılmasını istemeyerek, “Annemi getirdik. Hiç Türkçe bilmez. Nasılsın diye sorarsanız sadece iyiyim diyebilir. Karşılığında da sen nasılsın? diye sorar. O kadar. Şimdi yoğun bakımda yatıyor. Ben Türkçe bilmesem derdini anlatamaz ki. Kürt tedavi olmasın mı? Burası özel hastane biz de şifa bulmak için geldik. Hizmetleri iyi, ilgililer. Bakıyorlar. Ama para veriyoruz biz de. Para verirken eşitiz ama hak konusunda eşit değiliz” dedi.

    HASTANE: BAKANLIK YÖNLENDİRMESİ

    Haberimiz için görüş almak istediğimiz Medical Park Hastanesindeki yetkili kişi, kurumsal olarak bir açıklama yapıp bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek, “Biz hastanın tedavi edilmesinde, dilin çok önemli olduğunu biliyoruz. Fakat bu uygulama yabancı pasaportu olan hastalarımıza hizmet vermek için sağlık bakanlığının yönlendirmesiyle yapılan bir uygulamadır. Hizmet verdiğimiz şehirlerde ki konuşulan dilleri bilerek istihdam yapıyoruz. Elazığ’da da Kürtçe bilen tercümanlarımız var  ve tercümanlarımız aracılığıyla  Kürtçe konuşan hastalarımıza hizmet veriyoruz” dedi.

    Elazığ Medical Park hastanesinde hastalara gösterilen dil kartı. | Fotoğraf: Evrensel

    TTB: KÜRTÇE İLAVE EDİLMELİDİR

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Türkiye’de en  çok konuşulan ikinci dilin Kürtçe olduğunu söyleyerek, “Hastaların tedavilerinde en önemli şey anamnez almaktır, yani hastayla konuşmak onu dinlemek ve tam anlayabilmek. Tıp fakültelerinde de hekimlerin öğrendiği ilk şeydir bu. Eğer hekim hastanın dilini bilmiyorsa hastayı tercüme edecek birine mutlaka ihtiyaç vardır” dedi. Hastanenin Kürtçe bilen çalışan istihdam ediyoruz açıklamasına da  “17 dil içinde Kürtçe yoksa Kürtçe mutlaka ilave edilmelidir bunda herhangi bir sakınca yoktur” dedi.

    SES: AYRIMCILIĞIN İZAHI OLAMAZ

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Elazığ Şube Yöneticisi Aynur Öğüt “Aynı coğrafyada birlikte yaşayan halkların dillerinin yok sayılmasını kınıyoruz. Mesleğe başlarken; dil, din, cins ve ırk ayrımı yapmayacağına yemin ediliyor ancak bu durum da gösteriyor ki yeminleri konjonktür belirliyor” dedi. Hizmet alan insanlar arasında ayrımcılık yapılmasının bir izahının olmayacağını söyleyen Öğüt “Sendikamız, herkesin kendi ana dilinde kamusal haklarından yararlanmasını talep ediyor. Bu durum bir kez daha talebimizin haklılığını göstermiştir” dedi.

    EMEP: HERKES ANA DİLİNDE HİZMET ALMALI

    EMEP Elazığ İl Başkanı Murat Zülfikar, Türkiye’nin çözülmemiş tarihsel sorunlarının bir özel hastanenin hizmetlerine bile yansıdığını belirterek, “Her dil için sağlık var ama Kürtçe için yok” dedi. Herkesin ana dilinde, tüm kurumlardan hizmet alabilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Zülfikar, “Bir yandan Kürtçe konuşmanın yasak olmadığı söylenirken bir yandan da önemli bir hizmet olarak sunulan bu uygulamanın içerisinde Kürtçe, Ermenice ve başka dillerin olmaması kabul edebileceğimiz bir durum değildir” dedi.

    HDP: KÜRTÇE YOK SAYILIYOR

    HDP İl Başkanı Baki Yıldırım, “Türkiye’de bütün diller çok rahat bir şekilde konuşulur, yazılır. Ancak Kürt halkı da dili de yok sayılıyor” dedi. Yıldırım “Çoğunluğunu, Kürtlerin oluşturduğu bir ilde, onun dilinin o kartta gösterilmemesi, utanılacak bir durumdur. Burada yaşayan halkların dillerini de yazmaları gerekirdi” dedi.  

    CHP: ÇÖZMEK İÇİN ÇABA HARCANMALI

    CHP İl Başkanı Zeki Kaplan herkesin kendisini ifade edebilecek bir şekilde sağlık hizmetlerine erişmesi gerektiğini belirterek, “Ötekileştirmeden, dışlamadan insanları uygun yollarla hizmetlerden faydalandırmak gerekir” dedi.

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