21 Ocak 2019 15:16

Elektrik yardımı nüfusa göre değişecek: Üst limit 80 TL

Sosyal yardım alanların elektrik tüketimine devlet desteği vaadinin ayrıntıları belli oldu. Destek ödemesi, hanedeki kişi sayısına göre değişecek.

Elektrik yardımı nüfusa göre değişecek: Üst limit 80 TL

Görsel: Pixabay

    • Paylaş

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Düzenli sosyal yardım alan vatandaşların aylık 150 kilovat saate kadar elektrik tüketimini devlet karşılayacak" vaadinin ayrıntıları belli oldu. Erdoğan’ın söylediği rakamın üst sınır olduğu ve yardımların nüfusa göre değişeceği ortaya çıktı. Detaylar belli olmasına rağmen uygulamanın ne zaman başlayacağı ise belirsiz.

    Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu. Destek ödemesinde üst limit 80 lira olacak ve bu rakam hanedeki kişi sayısına göre değişecek.

    İKİ KİŞİ OLANLARA SADECE 40 TL

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği bilgiye göre, desteklenecek evde 5 ve üzeri kişi yaşıyorsa 80 lira (150 kilovat karşılığı) ödenecek. Daha az kişi olan hanelerde destek miktarı azalacak. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda 75 kilovat saat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelere 125 kilovatsaat elektrik desteği verilecek.

    Buna göre yapılacak yardımların maddi karşılığı şöyle: 2 kişilik aileye 40 TL, 3 kişilik aileye 55 TL, 4 kişi yaşayanlara 65 TL.

    NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL!

    Bakan Dönmez yardımların ne zaman başlayacağı konusunun belirsiz olduğunu şu sözlerle belirtti: “Yardımların ne zaman başlayacağı konusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor.”

    Bakan Dönmez, söz konusu desteğin uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu söyleyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bakanlar düzeyinde toplandığını belirti.

    NASIL VERİLECEĞİ DE BELİRSİZ

    Desteğin nasıl verileceği de belirsiz. “Faturadan mı düşülecek yoksa aileler faturanın tamamını ödedikten sonra destek miktarını tahsil etmek için belirlenecek noktalardan parayı geri mi alacak?” sorusunun yanıtı netleşmiş değil. 

    Basına, perakende şirketlerinin ilk seçeneği tercih etmediği, desteğin devletle vatandaş arasında mahsuplaşılmasından yana oldukları bilgisi yansıdı.

    "2.5 MİLYON HANE YARARLANACAK" DENİLMİŞTİ AMA...

    Devletten yardım alan aile sayısı toplam 2 milyon 406 bin 347. ‘Hepsine yardım yapılacak’ denilse de illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumlu oldukları bu ailelere ilişkin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü çalışma başlatarak ihtiyaç sahibi olanların listesini güncelleyecek. Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, “2.5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak” şeklindeki net hüküm içermeyen sözleri, yapılacak güncelleme sırasında yardım alacak ailelerin sayısının azalabileceği ihtimalini gündeme getirdi. (İSTANBUL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Dersim’de toprak damlarda ‘loğ’ mesaisi başladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Tank palet’in özelleştirilmesi önlenecekse...

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Bizim İşçi B’miz: Sedat

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Sermaye ve yolsuzluk

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Ozan Kabak transferi ve ufuktaki tehlike

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yitirdiklerimiz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı
    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı

    Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin, Kırklareli'nde Derya Bulut aday gösterildi.

    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik
    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik

    CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı: 7 bin seçmenin burada yaşamadığını, öldüğünü ya da göçtüğünü tespit ettik.

    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak
    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak

    Küresel büyüme beklentilerini düşüren IMF, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın öngörülenden fazla olacağını açıkladı.

    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü
    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü

    Yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe giden lise öğrencisi Zinnur Tomay minibüs kazasında hayatını kaybetti.

    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

    15 Temmuz'un yönetildiği iddia edilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada savcı mütalaasını sundu.

    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı
    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı

    İstanbul Arnavutköy’de Petek Mobilya fabrikası haciz yoluyla boşaltıldı; işçiler ücret ve tazminatları ödenmeden ortada bırakıldı.

    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti
    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti

    Emek Partisi, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığı için Kocaeli ve Mersin’de greve çıkan İzocam işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’
    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: 100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen ilk kez oy kullanacak.

    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları
    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları

    GÜNCELLENDİ
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    GÜNCELLENDİ
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor

    Erdoğan: Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.

    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi
    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

    Bulgaristan'da yaşanan grip salgını nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan

    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler yemeklerin kötü ve az verilmesini protesto etmek için yürüyüş yaptı.

    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi
    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi

    İYİ Partinin seçmen taşıma iddiaları ile ilgili yaptığı itirazların incelenmeden reddedildiği açıklandı.

    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu
    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu

    HDP'li Beştaş, İstanbul'da iki polisin bir kadına şiddet ve tecavüzünün amirleri tarafından örtbas edilmeye çalışılmasını İçişleri Bakanı'na sordu.

    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı
    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı

    Suriye'de ABD ve YPG'nin ortak devriyesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel Muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi
    Evrensel Muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi

    Evrensel’in Dersim Muhabiri Kemal Özer için 16 aylık tutukluluğun ardından tahliye kararı verildi.

    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu
    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu

    Lübnan’da dördüncüsü düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi devlet liderlerinin katılmaması nedeniyle zayıf geçti.

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı
    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı

    Marmaray’da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle 1.5 ay kapalı kalacak.

    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü
    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

    İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürdü. Teklifin geri çekilmesine tepkiler geldi.

    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü
    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü

    Adana'da bir erkek, tartışma bahanesiyle eşini bıçaklayarak öldürdü.

    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya
    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya

    Ordu Gölköy’de karın erimesi sonrası toprak kayması meydana geldi. Yüksek gerilim hattı direklerindeyse yıkılma tehlikesi oluştu.

    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı
    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı

    Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunurken yakalanan erkek tutuklandı.

    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama
    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama

    Ekşi Sözlük'te Aleviler ve Osmanlı başlığı altındaki yorumlara tepki gösteren yazara ‘Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama’ davası açıldı.

    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı
    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı

    İzmir’de iki haftadır süren yağmur sebebiyle tarlaları su bastı, pazarda ürün miktarı azaldı, fiyatlar arttı.

    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı
    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısıyla gazeteye veda ettiğini duyurdu.