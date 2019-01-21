Elektrik yardımı nüfusa göre değişecek: Üst limit 80 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Düzenli sosyal yardım alan vatandaşların aylık 150 kilovat saate kadar elektrik tüketimini devlet karşılayacak" vaadinin ayrıntıları belli oldu. Erdoğan’ın söylediği rakamın üst sınır olduğu ve yardımların nüfusa göre değişeceği ortaya çıktı. Detaylar belli olmasına rağmen uygulamanın ne zaman başlayacağı ise belirsiz.

Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu. Destek ödemesinde üst limit 80 lira olacak ve bu rakam hanedeki kişi sayısına göre değişecek.

İKİ KİŞİ OLANLARA SADECE 40 TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği bilgiye göre, desteklenecek evde 5 ve üzeri kişi yaşıyorsa 80 lira (150 kilovat karşılığı) ödenecek. Daha az kişi olan hanelerde destek miktarı azalacak. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda 75 kilovat saat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelere 125 kilovatsaat elektrik desteği verilecek.

Buna göre yapılacak yardımların maddi karşılığı şöyle: 2 kişilik aileye 40 TL, 3 kişilik aileye 55 TL, 4 kişi yaşayanlara 65 TL.

NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL!

Bakan Dönmez yardımların ne zaman başlayacağı konusunun belirsiz olduğunu şu sözlerle belirtti: “Yardımların ne zaman başlayacağı konusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor.”

Bakan Dönmez, söz konusu desteğin uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu söyleyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bakanlar düzeyinde toplandığını belirti.

NASIL VERİLECEĞİ DE BELİRSİZ

Desteğin nasıl verileceği de belirsiz. “Faturadan mı düşülecek yoksa aileler faturanın tamamını ödedikten sonra destek miktarını tahsil etmek için belirlenecek noktalardan parayı geri mi alacak?” sorusunun yanıtı netleşmiş değil.

Basına, perakende şirketlerinin ilk seçeneği tercih etmediği, desteğin devletle vatandaş arasında mahsuplaşılmasından yana oldukları bilgisi yansıdı.

"2.5 MİLYON HANE YARARLANACAK" DENİLMİŞTİ AMA...

Devletten yardım alan aile sayısı toplam 2 milyon 406 bin 347. ‘Hepsine yardım yapılacak’ denilse de illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumlu oldukları bu ailelere ilişkin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü çalışma başlatarak ihtiyaç sahibi olanların listesini güncelleyecek. Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, “2.5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak” şeklindeki net hüküm içermeyen sözleri, yapılacak güncelleme sırasında yardım alacak ailelerin sayısının azalabileceği ihtimalini gündeme getirdi. (İSTANBUL)