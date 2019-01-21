Dersim’de toprak damlarda ‘loğ’ mesaisi başladı

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Dersim’in Ovacık ilçesinde toprak yapılı evlerde yaşayan vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor. Toprak damın çökmesini önlemek amacıyla sürekli kar temizliği yapan vatandaşlar, evlerine su sızmaması için de yörede “loğ” olarak bilinen ve toprağı sıkıştırmaya yarayan taş silindirleri kullanıyor.

TOPRAĞIN SIKILAŞMASINI SAĞLIYOR

Ağırlığı yaklaşık 30 kilogramı bulan taş silindirleri toprak dam üzerinde hareket ettiren vatandaşlar, böylece toprağın sıkışmasını sağlıyor ve suyun evin içine girmesini önlüyor.

Evlerinin toprak yapılı olduğunu belirten Hıdır Akansel, “Bizim evlerimiz ilçedeki diğer evler gibi çatılı değil. Evin damındaki karı temizledikten sonra bu sefer su birikiyor. Toprak suyu emdikçe evlere su sızıntısı oluyor. Ben de bu sızıntıları engellemek için loğ çekiyorum ve su damlaları eve girmiyor. Yoksa eve su sızarsa her taraf kötü oluyor. Evimiz ağaç ve topraktan yapıldığı için bu yönde çok zorluk çekiyoruz.” (AA)

Fotoğraf: AA