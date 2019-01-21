21 Ocak 2019 14:27
İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi
İYİ Partinin seçmen taşıma iddiaları ile ilgili yaptığı itirazların incelenmeden incelenmeden reddedildiği açıklandı.
İYİ Parti logosu
Yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala ortaya çıkan seçmen taşıma iddialarına karşı İYİ Parti İstanbul il teşkilatı tarafından yapılan itirazlar incelenmeden reddedildi.
Yeniçağ'ın aktardığına göre; İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, konuyla ilgili yarın basın açıklaması düzenleyeceklerini bildirdi.
Açıklamada, “Yerel seçimlerle ilgili ilçe başkanlıklarımızca yapılan itirazlar, müracaat hakimlikleri tarafından incelenmeden reddedilmiştir” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)
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