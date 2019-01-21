Mahzuni Şerif İstanbul’da sahnelenecek

Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in hayatından kesitler sunan “Mahzuni Şerif” oyunu sergilenmeye devam ediyor. Hakan Güneri’nin yazdığı, müziklerini Ekrem Ataer’in, yönetmenliğini Murat Sarı’nın yaptığı oyun 28 Ocak’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 10 Şubat’ta ise Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak.

Sahnelendiği kentlerde büyük ilgi gören oyun, Aşık Mahzuni’nin yaşamından kesitler sahneye taşıyor. Çocukluğu, gençliği, yaşadığı baskılar, Yılmaz Güney ile tutukevinde buluşması, onu etkileyen dönem ve toplumsal koşullar yansıtılıyor. Serhad Raşa’nın, Mahzuni türkülerini yorumladığı oyun, Şubat ayında Anadolu turnesinde yirmi kentte sergilenecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)