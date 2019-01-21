80 kişinin alınacağı geçici işe bin 560 kişi başvurdu

İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığı ile 17 kurumdaki 6 aylık geçici iş için Karaman’da geçen hafta pazartesi günü başlayan Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları, cuma günü mesai saatinin bitimi ile sona erdi.

500 kişilik iş için 4 bin 302 kişi başvuruda bulundu.

En çok başvuru 80 kişinin çalıştırılacağı İl Özel İdaresine oldu. İl Özel İdaresine bin 560 kişi iş başvurusunda bulundu.

Karaman İŞKUR Fotoğraf: DHA

İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Müftülüğünün de dahil edildiği projede, 68 kişinin alınacağı İl Sağlık Müdürlüğüne ise bin 113 kişi başvuruda bulundu.

Geçici işçilerin 15 kurumda kura yöntemiyle belirleneceği, Ermenek İlçe Belediyesi ve Müftülükte ise liste yönteminin uygulanacağı belirtildi. (Karaman/DHA)