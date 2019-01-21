Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu, dolandırıcıların Netflix temalı sahte mesajlarla kulanıcıların kişisel bilgilerini elde etmeye çalıştığını duyurdu.

Bu yöntemle dolandırıcılar, Netflix’e aitmiş gibi görünen sahte sayfalarla kullanıcıları aldatmaya çalışıyor. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, kimlik avı amaçlı e-postalar yoluyla kişisel bilgi ele geçirmeye çalışan bu dolandırıcılığa dair bilgi verdi.

‘ÖDEME BİLGİLERİNDE SORUN VAR‘ YAZAN BİR MESAJ ALIRSANIZ DİKKAT EDİN!

Netflix temalı bir dolandırıcılık türevi olan bu yöntem, ‘ödeme bilgilerinizde sorun olduğunu ve hesabınızın askıya alındığını" öne süren sahte bir mesajla başlıyor. Oysa bu, çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde yaygın şekilde başvurulan ve kullanıcıları anlık mesajla harekete geçirmeye yönelik yöntemlerden biri.

Diğer toplu dolandırıcılık faaliyetlerinde olduğu gibi, burada da kişisel bir selamlama yerine, "Merhaba Sevgili Üyemiz" benzeri genel bir selamlama yer alıyor. Bu bile tek başına, mesajın meşru bir kuruluş tarafından gönderilmediğini işaret eden bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kullanıcıya iletilen e-postada, ‘mevcut fatura bilgilerinizle ilgili bir sorun‘ denilerek, hızlıca bunun düzeltilmesi talep ediliyor, ödeme bilgilerinin güncellenmesi isteniyor. Sonrasında düzmece bir bağlantı, oturum açma bilgilerini isteyerek, onları ele geçirecek sahte bir giriş sayfasına götürüyor. Bağlantıya veya mesaj ekine tıklamak, genellikle kişisel bilgilerin toplanması için kötü amaçlı yazılımların indirilmesi veya çalıştırılmasına yol açıyor.

TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Beklemediğiniz bir anda gelen mesajlarda hiçbir şeye tıklamamak en iyisi.

İletinin ve gönderenin meşru olup olmadığını iki kez kontrol edin.

Bunun için servis sağlayıcıyla iletişime geçebilirsiniz.

Sahte olduğunu düşündüğünüz teklifte yer alan iletişim bilgilerini dikkate almayın. Resmi web sitesindeki iletişim bilgilerini kullanın.

Güncel bir güvenlik yazılımı kullanın. (HABER MERKEZİ)