21 Ocak 2019 13:19
Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı
Marmaray’da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle 1.5 ay kapalı kalacak.
İstanbul İETT durağı
Fotoğraf: DHA
Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar’a götürülüyor.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı.
İstanbul'da Söğütlüçeşme-Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının ‘iyileştirilmesi projesi’ kapsamında, Marmaray hatlarıyla entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı.
Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı.
İstasyon yaklaşık 1.5 ay kapalı olacak. (İstanbul/DHA)