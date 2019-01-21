Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı

Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar’a götürülüyor.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı.

İstanbul Metrosu Fotoğraf: DHA

İstanbul'da Söğütlüçeşme-Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının ‘iyileştirilmesi projesi’ kapsamında, Marmaray hatlarıyla entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı.

İstanbul İETT durağı Fotoğraf: DHA

Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı.

İstasyon yaklaşık 1.5 ay kapalı olacak. (İstanbul/DHA)