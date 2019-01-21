21 Ocak 2019 13:20
CHP, Çankaya için ön seçim yaptı
CHP, Ankara'nın Çankaya ilçesinde seçime girecek belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için ön seçim düzenledi.
Fotoğraf: Evrensel
CHP Ankara'da Çankaya Belediye Meclisi için ön seçim düzenledi. 45 kişiden oluşan belediye meclisi adaylarını belirlemek için yapılan ön seçime ilgi yoğun oldu. CHP'nin yüksek oy aldığı ilçede ön seçime 113 aday adayı katıldı. Kurulan stantlarla pazar yerini andıran ön seçimde birçok genç aday da yer aldı. (Ankara/EVRENSEL)
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