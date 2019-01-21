CHP, Çankaya için ön seçim yaptı

CHP Ankara'da Çankaya Belediye Meclisi için ön seçim düzenledi. 45 kişiden oluşan belediye meclisi adaylarını belirlemek için yapılan ön seçime ilgi yoğun oldu. CHP'nin yüksek oy aldığı ilçede ön seçime 113 aday adayı katıldı. Kurulan stantlarla pazar yerini andıran ön seçimde birçok genç aday da yer aldı. (Ankara/EVRENSEL)