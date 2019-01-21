Evrensel Muhabiri Kemal Özer tahliye edildi

Evrensel’in Dersim Muhabiri Kemal Özer tahliye edildi.

4 Eylül 2017’den bu yana “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklu bulunan Evrensel’in Dersim Muhabiri Kemal Özer’in beşinci duruşması Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Özer’in ailesi, yakınları ve Emek Partisi Dersim İl Örgütü yöneticileri izledi.

Kemal Özer, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Özer’in avukatları da müvekkillerinin hukuksuz bir şekilde tutulduğuna dikkat çekerek tahliyesini istedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti 16 aydır tutuklu bulunan Kemal Özer’in adli kontrol uygulamasıyla tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Mart’ta görülecek.

Elazığ'da cezaevinden çıktıktan sonra Evrensel'e konuşan Özer, "İnsanlardan uzak kalmak, memleketten uzak kalmak özellikle gazetemden uzak kalmak benim için çok büyük bir eksiklikti. 17 ay süre içerisinde yalnız bırakılmadım, cezaevinde günlerin geçmesi açısından dayanışma önemliydi. Dayanışma gösteren herkese teşekkürler" dedi. (Dersim/EVRENSEL)