21 Ocak 2019 13:11
Evrensel muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi
1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Evrensel muhabiri Kemal Özer’in yargılandığı davada tahliye kararı verildi.
Fotoğraf: Evrensel
Evrensel’in Dersim muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi. 4 Eylül 2017’de gözaltına alınıp 15 Eylül’de tutuklanan Özer bugün 5. kez hakim karşısına çıktı. Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti tahliye kararı verdi. (Dersim/EVRENSEL)
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