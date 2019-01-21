Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü
Adana'da bir erkek, tartışma bahanesiyle eşini bıçaklayarak öldürdü.
Fotoğraf: Cem GÜL/Evrensel
Adana'da 55 yaşındaki Yusuf Aziz Avcı, eşi 50 yaşındaki Leyla Avcı'yı kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, bugün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Aziz Avcı tartışma bahanesiyle eşi Leyla Avcı'yı kalbinden ve boğazından bıçakladı. Leyla Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bu sırada olaya şahit olan çocukları 13 yaşındaki A.V., koşarak komşularına gidip, haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Leyla Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın komşuları, acı haberi alınca sokak başında ağlayarak gözyaşı döktü.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan, Adana Hipodromu'nda çalıştığı belirtilen Yusuf Aziz Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Leyla Avcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (Adana/DHA)