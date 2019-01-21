Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı

Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğuna metruk bir binada istismarda bulunurken yakalanan 21 yaşındaki Onur G. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çevre sakinleri, genç bir erkekle, kız çocuğunun harabe bir binaya girdiğini görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, binada genci, çocukla birlikte çıplak yakaladı. 14 yaşında olduğu belirlenen E.Ç., ekipler tarafından alınıp bölgeden uzaklaştırıldı, Onur G. ise gözaltına alındı. E.Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.Ç. ise ailesine teslim edildi. (Adana/DHA)