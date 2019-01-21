21 Ocak 2019 09:14

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya Akyazı kavşağında iki otomobil çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarp

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Fotoğraf: DHA

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    Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Kaza gece saatlerinde, D-140 Karayolu Akyazı Yahyalı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Batın Kara idaresindeki 54 HN 900 plakalı otomobil ile Mehmet Demirtaş idaresindeki 54 ZD 527 otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle Batın Kara idaresindeki otomobil takla atarken, diğer otomobil ise hurdaya döndü. Kazada araçlarda sıkışan Mehmet Demirtaş, Nazlı Oruç, Raziye Şeyma Yenilmez ve Batın Kara itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Raziye Şeyma Yenilmez Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (Sakarya/DHA)

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