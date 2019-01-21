21 Ocak 2019 08:05
Osmaniye’de kadın cinayeti yaşandı
Osmaniye Düziçi’de, Hürü A., eşi Hasan A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Fotoğraf: DHA
Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kadın cinayeti meydana geldi.
İddiaya göre, Hürü A ve eşi Hasan A. tartışmaya başladı. Hasan A., bıçakla Hürü A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Eve gelen polis ekibi, sağlık ekiplerini aradı, Hasan A.'yı da olayda kullandığı bıçak ile gözaltına aldı.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 59 yaşındaki Hürü A.'nın öldüğü belirlendi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (Osmaniye/DHA)
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