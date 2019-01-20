3,6 kilo altınla yakalanan Sami Boydak serbest bırakıldı

Kayseri'de, "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve umreye gitmek isterken 3 kilo 600 gram altınla yakalanan Sami Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "FETÖ" soruşturma kapsamında tutuksuz yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Sami Boydak, dün eşiyle birlikte umreye gitmek için Erkilet Havalimanı'na geldi. Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gremse altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL'lik senet de bulundu.

Sami Boydak, 5549 sayılı 'suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Boydak, gazetecilerin, "O kadar altını ne yapacaktınız?" sorusunu cevapsız bıraktı.

Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

NİKAH ŞAHİDİ, DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL'DÜ

Ağustos 2013'te Boydak Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Mustafa Boydak’ın oğlu Sami Boydak ile Gizem Sarı'nın nikahını dönemin Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara kıymıştı.

Çırağan Kempinski Palace’ta düzenlenen görkemli düğüne dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, dönemin İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO eski başkanı Murat Yalçıntaş, Çalık Holding Başkanı Ahmet Çalık, dönemin TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu gibi isimler katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eren Sarı, Bekir Boydak, Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Sadık Yakut çiftin şahitliklerini üstlenmişti.

Şarkıcı Gülben Ergen de gecede sahne almıştı. (HABER MERKEZİ)