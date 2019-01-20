AKP'nin Osmaniye Düzce Tokat ve Amasya belediye başkan adayları
AKP Osmaniye, Düzce, Tokat ve Amasya ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı.
Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA
AKP Osmaniye, Düzce Tokat ve Amasya belediye başkan adaylarını açıkladı.
OSMANİYE ADAYLARI
AKP'nin aday göstermeyerek MHP'yi destekleyeceği illerden olan Osmaniye'de ilçe ve belde belediye başkan adayları açıklandı.
Bahçe - İbrahim Baz
Düziçi - Ökkeş Namlı
Kadirli - Mustafa Büyükbozdoğan
Sumbas - Zeki Demiroğlu
Hasanbeyli - Şevket Yumrutepe
Toprakkale - Mehmet Daşöz
DÜZCE ADAYLARI
Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
Akçakoca - Cüneyt Yemenici
Cumayeri - Recep Tuna
Çilimli - Muhsin Yavuz
Gölyaka - Yakup Demircan
Gümüşova - Ahmet Azap
Kaynaşlı - Erol Bayraktar
Yığılca - Muzaffer Yiğit
Beyköy - Osman Kılıç
Boğaziçi - İbrahim Ercan
AKP'NİN TOKAT ADAYLARI
Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu
Almus - Yüksel Mirzaoğlu
Pazar - Erdoğan Yılmaz
Reşadiye - Mustafa Yılmaz
Sulusaray - Necmettin Coruk
Turhal - İlker Bekler
Yeşilyurt - Ümit Mutlu Özügenç
Zile - Mehmet Salih Ün
AKP'NİN AMASYA ADAYLARI
Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir
Suluova - Fatih Üçok
Taşova - Bayram Öztürk
Göynücek - Kemal Şahin
Hamamözü - Bahattin Destebaş
Merzifon - İbrahim İncekul
Gümüşhacıköy- Ömer Faruk Yavuz
Ziyaret (Belde)- Mehmet Uyanık (HABER MERKEZİ)