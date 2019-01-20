Mahkemeden kadına şiddet davasında "haksız tahrik" ve "iyi hal" kararı

Ankara'da mahkeme, karısını darbederek yüzündeki kemiklerin kırılmasına neden olan sanığa "haksız tahrik" ve "takdiri indirim" uygulayıp 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Filiz Y.K, meslektaşı ve eşi İ.K'nin kendisini darbettiği ve şiddet uyguladığı 29 Nisan'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Filiz Y.K, savcılıktaki ifadesinde, eşinin kendisini çocuklarının önünde 3 saat boyunca darbettiğini ve bıçakla tehdit ettiğini ifade etti. Filiz Y.K. eşinin kendisine şiddet uyguladığını, yüzünde oluşan kırıkların Adli Tıp raporuyla sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İ.K. ise ifadesinde Filiz Y.'nin kendisine vurduğunu iddia ederek "Ben de can havliyle kendisine bir kez vurdum. Aramızda karşılıklı arbede yaşandı" dedi ve beraat talebinde bulundu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, İ.K hakkında "hakaret", "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçlarından iddianame hazırlandı. Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık avukatı, eylemin karşılıklı olduğunu savunarak haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

MAHKEME "HAKSIZ TAHRİK" VE "İYİ HAL" UYGULADI

Mahkeme sanığın silahla tehdit ve hakaret suçunu işlediğine delil elde edilemediği gerekçesiyle sanığın bu suçlardan beraatine karar verdi. Eşini kasten yaraladığının sabit olduğu ve Filiz Y.K'nin vücudunda kemik kırığı meydana geldiği belirtilen kararda, İ.K'nin 1 yıl 9 ay 18 gün hapis verildi. Mahkeme bu cezayı "haksız tahrik" gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 6 güne düşürdü. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini öne süren mahkeme, "takdir indirimi" uygulayarak cezayı 1 yıl 1 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (HABER MERKEZİ)