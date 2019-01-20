Fatih'te işçilerin kaldığı handa yangın: 1 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul'un Fatih ilçesi Süleymaniye Mahallesi, Dökmeciler Hamamı Sokağı’nda işçilerin kaldığı öğrenilen bir iş hanında bu sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Mahsur kalan 2 işçi kurtarılırken, yangını söndüren itfaiye ekipleri bir işçinin ise cansız bedenine ulaştı.

Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen işçilere ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangının ardından yangının merkezi olan atölyede inceleme yapan itfaiye ekipleri içeride bir cansız bedenle karşılaştı.

Çaydanlık atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen iş yerinin Yaşar Çakıcı isimli yaşlı bir kişiye ait olduğu ve yaşlı adamın bu atölyede yaşadığı öğrenildi. Yangın sırasında içeride bulunan işçilerden Hacı Karagülle, iş hanında yaşayan yaklaşık 10 işçi olduğunu, yangının merkezi olan atölyede bir işçinin bulunduğunu ve yangından kurtulamadığını ifade etti.

Yangında ulaşılan cesedin kimlik bilgileri hakkındaki kesin bilgiler otopsi incelemesinin ardından belirlenecek. (HABER MERKEZİ)