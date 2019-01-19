Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sudan Merkezi Eczacılar Komitesi, başkent Hartum'daki bazı askeri ve polis hastanelerinde grev başlattıklarını duyurdu. Komitenin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, grevin başkent Hartum'da orduya ait Es-Silah et-Tıbbi Hastanesi ile İçişlerine bağlı El-Emel ve Eş-Şırta hastanelerini kapsadığı belirtildi. Grevin süresine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, “Eczacıların hal dili, 'Kardeşlerimiz kurşunlarla öldürülürken askerleriniz tedavi edilmeyecek' diyor” ifadesine yer verildi. Hükümetten de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada Demokratik Avukatlar İttifakı da ülke genelindeki tüm avukatların pazartesi ve salı günleri greve gideceğini duyurdu. İttifaktan yapılan yazılı açıklamada, tüm yargı organı çalışanları ve Adalet Bakanlığına greve destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Sudan Merkezi Doktorlar Heyeti, perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını açıklamıştı.

Sudan Merkezi Eczacılar Komitesi, Hartum'da perşembe günü düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine dün ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etmişti.

GAZETECİ VE AKTİVİSTLERE YAKALAMA EMRİ İDDİASI

Öte yandan Sudan'daki özel televizyon kanalı Sudaniyye 24'ün haberine göre, savcılık, genel huzuru bozma, asılsız haber yayma, barışı ihlal etme, halkın huzurunu kaçırma ve şahısların imajını lekeleme konularıyla ilgili 66, 69 ve 77'nci maddeleri ile elektronik suç kanununun 17'nci maddesine istinaden 38 gazeteci ve aktivist hakkında yakalama emri verdi.

Savcılığın haklarında yakalama emri çıkardığı kişilerden 28'inin yurt dışında ikamet ettiği aktarıldı. (Hartum/AA)