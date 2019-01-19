Avusturya’da ırkçı partiye karşı yürüyüş düzenlendi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ırkçılık karşıtı bir grup, “Viyana Nazi ve ırkçılara karşı ayağa kalkıyor” sloganıyla Avusturya Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etti. Praterstern garı önünde toplanan protestocular, “Nazilere yönetimde yer yok”, “Sendikalar ırkçılık ve Nazilere karşı” yazılı pankartlar açtı.

FPÖ’nün Avrupa Birliği (AB) seçimleri öncesi Viyana Fuar alanında yeni yıl buluşması başlıklı toplantısına tepki gösteren eylemciler, fuar alanına kadar yürüdü.

Yürüyüşü organize eden Linkswende'nin Basın Sözcüsü David Albrich, burada yaptığı konuşmada, FPÖ’nün Nazi dünya görüşünü temsil ettiğini söyledi. Albrich, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache başta olmak üzere üst düzey çok sayıda parti yöneticisinin ‘ırkçı kimlikçiler hareketi’ gibi oluşumlarla yakın temas içinde olduğunu ifade etti.

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İslamofobik, ırkçı ve antisemitik bir partinin parlamentoda yerinin olmadığını vurgulayan Albrich, “FPÖ’ye karşı her alanda mücadele yürütmeliyiz. Viyana başta olmak üzere Avusturya’nın tamamında nefret söylemiyle toplumu ayrıştıran, ırkçı politikalarıyla insanları hedef gösteren ırkçı partiye izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Avusturyalı aktivist Marilen Lorenz de Nazi dünya görüşünü yayan aşırı sağcı partinin Viyana’da yerinin olmadığını belirterek, FPÖ’nün ırkçı politikalarla yalnız zenginlerin faydalandığı yasaları hayata geçirdiğini vurguladı. (Viyana/AA)