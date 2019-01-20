Üniversitenin değil, iktidarın ‘huzur ve güvenliği’

Hazal GÖÇMEN

Ankara

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ın öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından üniversitelerde huzuru ve güvenliği arttırma tedbirlerini alacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle üniversitelerde güvenlik meselesinin teknik olarak ele alan kararlara öğrenciler tepkili.

Araştırma görevlisi Ceren Damar’ın öldürülmesinin ardından YÖK tarafından gündeme getirilen tedbirleri konuştuğumuz öğrenciler, bu tedbirlerin üniversitelerde muhalif öğrenci ve akademisyenlere karşı kullanılacağını düşünüyor. Öğrencilerin bu konuda görüşlerini açıklarken isimlerini vermek istememeleri de alınacak güvenlik önlemlerine güvenmediklerini ortaya koyuyor.

YÖK, üniversitelerde şiddeti önlemek için eylem planı hazırlayacak

ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğrencisi Meltem, AKP iktidarının uyguladığı politikalar nedeniyle hayatın her alanında şiddetin hem arttığını hem de meşrulaştırıldığını söyledi. Kurulacak komisyonu değerlendirirken ardındaki ideolojik arka planı görmenin önemli olduğunu belirten Meltem, kriz koşullarında toplumsal muhalefetin engellenmesi için çeşitli güvenlik uygulamalarının gündeme getirildiğine dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERİN HAKLARI KISITLANABİLİR

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıfta okuyan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci de insanların kendi toplumuna, hukukuna ve devletine olan güveninin her geçen gün azaldığını belirterek “Buna, bir öğrencinin hocasını öldürebilecek kadar nasıl yozlaşabildiği sorusu da eklendi. YÖK, ‘huzur ve güvenliği’ sözde yüzeysel yaptırımlarla sağlamayı planlıyor” dedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden bir öğrenci de YÖK’ün huzuru ve güveni arttırmaya yönelik tedbirler için kurduğu komisyonun tarafsızlığı hakkında şüpheleri olduğunu söyledi. Bu komisyonun ilerleyen zamanlarda öğrencilerin siyasi ve sosyal haklarını kısıtlayabileceğini belirten öğrenci, Ceren Damar cinayetinden önce sanki öğrenciler güvenli bir ortamda okuyorlarmış da bu güvenlik sorunu yeni ortaya çıkmış gibi davranıldığını söyledi. Öğrenci, “YÖK’ün gündeme getirdiği güvenlik önlemleri alınınca erkek egemen sistem devam etmeyecek mi, muhalif öğrenciler fişlenme korkusundan arınıp siyasi düşüncelerini açıklayabilecek mi, Ankara Üniversitesi’nde istedikleri hocayı ihraç etmeyecekler mi?” diye sordu.