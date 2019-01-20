20 Ocak 2019 08:05

Üniversitenin değil, iktidarın ‘huzur ve güvenliği’

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesinin ardından YÖK'ün 'huzur ve güvenliği artırma tedbirleri' alması öğrencileri tedirgin ediyor.

Üniversitenin değil, iktidarın ‘huzur ve güvenliği’

Fotoğraf: Tamer Arda Erşin/EVRENSEL

    • Paylaş

    Hazal GÖÇMEN
    Ankara

    Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ın öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından üniversitelerde huzuru ve güvenliği arttırma tedbirlerini alacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle üniversitelerde güvenlik meselesinin teknik olarak ele alan kararlara öğrenciler tepkili.

    Araştırma görevlisi Ceren Damar’ın öldürülmesinin ardından YÖK tarafından gündeme getirilen tedbirleri konuştuğumuz öğrenciler, bu tedbirlerin üniversitelerde muhalif öğrenci ve akademisyenlere karşı kullanılacağını düşünüyor. Öğrencilerin bu konuda görüşlerini açıklarken isimlerini vermek istememeleri de alınacak güvenlik önlemlerine güvenmediklerini ortaya koyuyor.

    YÖK, üniversitelerde şiddeti önlemek için eylem planı hazırlayacak

    YÖK, üniversitelerde şiddeti önlemek için eylem planı hazırlayacak

    ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğrencisi Meltem, AKP iktidarının uyguladığı politikalar nedeniyle hayatın her alanında şiddetin hem arttığını hem de meşrulaştırıldığını söyledi. Kurulacak komisyonu değerlendirirken ardındaki ideolojik arka planı görmenin önemli olduğunu belirten Meltem, kriz koşullarında toplumsal muhalefetin engellenmesi için çeşitli güvenlik uygulamalarının gündeme getirildiğine dikkat çekti.

    ÖĞRENCİLERİN HAKLARI KISITLANABİLİR

    ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıfta okuyan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci de insanların kendi toplumuna, hukukuna ve devletine olan güveninin her geçen gün azaldığını belirterek “Buna, bir öğrencinin hocasını öldürebilecek kadar nasıl yozlaşabildiği sorusu da eklendi. YÖK, ‘huzur ve güvenliği’ sözde yüzeysel yaptırımlarla sağlamayı planlıyor” dedi. 

    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden bir öğrenci de YÖK’ün huzuru ve güveni arttırmaya yönelik tedbirler için kurduğu komisyonun tarafsızlığı hakkında şüpheleri olduğunu söyledi. Bu komisyonun ilerleyen zamanlarda öğrencilerin siyasi ve sosyal haklarını kısıtlayabileceğini belirten öğrenci, Ceren Damar cinayetinden önce sanki öğrenciler güvenli bir ortamda okuyorlarmış da bu güvenlik sorunu yeni ortaya çıkmış gibi davranıldığını söyledi. Öğrenci, “YÖK’ün gündeme getirdiği güvenlik önlemleri alınınca erkek egemen sistem devam etmeyecek mi, muhalif öğrenciler fişlenme korkusundan arınıp siyasi düşüncelerini açıklayabilecek mi, Ankara Üniversitesi’nde istedikleri hocayı ihraç etmeyecekler mi?” diye sordu.

    Ceren Damar’ı böyle bir üniversitede öldürdüler!

    Ceren Damar’ı böyle bir üniversitede öldürdüler!

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Bakan Soylu, 53 bin Suriyelinin oy kullanabileceğini açıkladı
    SONRAKİ HABER

    205 kurumdan açlık grevlerinin sonlandırılması için hükümete çağrı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yandaş sendikalardan istifalar ne anlama geliyor?

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Almanya’da Türkiyeli işçiler, Türkiye’de Suriyeli işçiler

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Soma ve işçinin yaşamı pahasına gerçekleştirilen üretimin aklanması

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 4
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan, Kılıçdaroğlu'ya saldırıyı değerlendirdi
    İskender Bayhan, Kılıçdaroğlu'ya saldırıyı değerlendirdi

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan Kılıçdaroğlu'ya dönük saldırıyı yorumladı.

    205 kurumdan açlık grevlerinin sonlandırılması için hükümete çağrı
    205 kurumdan açlık grevlerinin sonlandırılması için hükümete çağrı

    Diyarbakır'da 78'liler Derneği Girişimi, 205 kurumun hükümete yönelik "açlık grevindekilerin talepleri karşılansın" çağrısını basınla paylaştı.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu: Faillerin adalete teslim edilmesi en büyük dileğimdir
    Kılıçdaroğlu: Faillerin adalete teslim edilmesi en büyük dileğimdir

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi benim en büyük dileğimdir.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı
    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı

    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırı ve linç girişimini 81 ilde, saat 12.00'de eş zamanlı basın açıklamalarıyla kınadı.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün tutuklanması istendi
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün tutuklanması istendi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    Cumhuriyet yazarları yeniden hapse girmeden önce açıklama yaptı
    Cumhuriyet yazarları yeniden hapse girmeden önce açıklama yaptı

    Yeniden cezaevine girecek olan gazeteciler, "Size dışarıda bize içeride kolay gelsin" dediler.

    GÜNCELLENDİ
    Ukrayna başkanlık seçimleri: Bir oligark gitti, diğeri geldi
    Ukrayna başkanlık seçimleri: Bir oligark gitti, diğeri geldi

    Ukrayna’da seçimleri Komedyen Zelenskiy kazandı. Zelenskiy’nin arkasında oligark Kolomosky var.

    Ankara’da 18 kurum Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı istifaya çağırdı
    Ankara’da 18 kurum Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı istifaya çağırdı

    Ankara’da 18 kurum, Kemal Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıda sorumlulukları olduğu gerekçesiyle Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı istifaya çağırdı.

    GÜNCELLENDİ
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu: Saldırının arkasındaki güçlerle ortaya çıkarılması gerek
    İmamoğlu: Saldırının arkasındaki güçlerle ortaya çıkarılması gerek

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Kağıthane'de dört katlı bina çöktü
    İstanbul Kağıthane'de dört katlı bina çöktü

    İstanbul Kağıthane'de temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarının çökmesi sonucu altındaki toprak boşalan dört katlı bina çöktü.

    HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'ya geçmiş olsun ziyareti
    HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'ya geçmiş olsun ziyareti

    HDP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesi sırasında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu ziyaret etti.

    EMEP: Egemenlik halkındır, tek adam saltanatına devredilemez
    EMEP: Egemenlik halkındır, tek adam saltanatına devredilemez

    Emek Partisinden yapılan 23 Nisan açıklamasında aile saltanatının yıkılmasıyla kurulan Cumhuriyet'in tek adam rejimine dönüştürüldüğü belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul seçimlerinin iptali talebini gündemine aldı
    YSK, İstanbul seçimlerinin iptali talebini gündemine aldı

    YSK, AKP ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi talebiyle yaptıkları olağanüstü itirazları gündemine aldı. Görüşme 14.00'te başladı.

    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Protesto, şiddete dönüştü
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Protesto, şiddete dönüştü

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırıya dair saatler sonra konuştu ve "Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız" dedi.

    Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'yu suçladı
    Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'yu suçladı

    Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırıya dair açıklamasında, "HDP ile ortaklık" hatırlatması yaptı "Milletin hafızası unutmamaktadır" dedi.

    Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı, toplumun yarısıyla kopuş yaşıyor
    Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı, toplumun yarısıyla kopuş yaşıyor

    Yeni parti kurma girişimleri içerisinde olduğu belirtilen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yerel seçim ve siyasi gündeme dair değerlendirmede bulundu.

    Ambarlı liman işçileri: Patronun sözüne kanarsak kaybeden biz oluruz
    Ambarlı liman işçileri: Patronun sözüne kanarsak kaybeden biz oluruz

    Ambarlı liman işçileri 1 Mayıs'a gelinen günlerde örgütlenmeleri üzerindeki baskıları Evrensel'e yazdıkları mektupla anlattı.

    Polis, açlık grevi komisyonunun açıklamasına gazla saldırdı
    Polis, açlık grevi komisyonunun açıklamasına gazla saldırdı

    Açlık grevlerine dair açıklama yapmak isteyen avukat ve insan hakları savunucularına polis biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Sıla Gençoğlu'yu darbeden Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis verildi
    Sıla Gençoğlu'yu darbeden Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis verildi

    Ahmet Kural’a hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezası verildi; ceza ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

    Ankara Çubuk'ta Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, kaçan Osman Sarıgün gözaltına alındı.

    Tüketici güven endeksi nisanda geçen yıla oranla 7,9 düştü
    Tüketici güven endeksi nisanda geçen yıla oranla 7,9 düştü

    Tüketici güven endeksi, nisan ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,9 düşerek 63,5 puan oldu. Bu değer kötümser durumu gösteriyor.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Nisan 2019
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Nisan 2019

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 290 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 290 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

    İki yıl sonra Kolombiya: Barış yok sermaye lehine baskıyla dönüşüm var
    İki yıl sonra Kolombiya: Barış yok sermaye lehine baskıyla dönüşüm var

    İspanya İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kolombiya’ya giden Jesus de la Roza, yaptıkları görüşmeleri ve izlenimlerini Evrensel için yazdı.