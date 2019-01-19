19 Ocak 2019 09:07

BDDK, Twitter'daki sahte reklam ilanlarına karşı bankaları uyardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sahte reklamlarla ilgili bankaları uyardı: Dolandırıcılığı engellemiyorlarsa, o mecralara reklam vermeyin.

BDDK, Twitter'daki sahte reklam ilanlarına karşı bankaları uyardı

Görsel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu logosudur

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    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Twitter’da bankaların adı kullanılarak verilen dolandırıcılık reklamlarıyla ilgili harekete geçti. "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı bankalara ileten BDDK, sosyal medya ve arama motoru şirketlerinin, platformunda yayınlanan reklamlardan sorumlu tutulmasını istiyor.

    webrazzi.com'da yer alan habere göre, Twitter'daki sahte reklam ilanlarıyla ilgili BDDK harekete geçti. Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'na göre, sosyal medya ve arama motoru şirketleriyle yapılan reklam sözleşmelerinde, bu mecralardan yapılan dolandırıcılık işlemlerinde sorumluluğu sosyal medya ve arama motoru şirketlerinin üstlenmesi isteniyor. BDDK özetle bankalara, “Sosyal medya şirketleri dolandırıcılığı engellemiyorsa, o mecralara reklam veremezsiniz” diye uyarısında bulundu.

    webrazzi.com'un haberine göre, şu an için görüşe açılan bu yönetmelik taslağı ay sonunda son şeklini alıp yürürlüğe girecek. (HABER MERKEZİ)

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