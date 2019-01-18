Marmaray'da bazı seferler iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın sistem ve tren testleri yapılacağını ve bu nedenle Marmaray'ın bazı seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre test süresi boyunca Marmaray'ın 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında; 21 Ocak-04 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında çalışacağı duyuruldu.

EK SEFERLER

DHA'nın haberine göre İBB, İETT tarafından ücretsiz ring seferleri konulacağını açıkladı.

Buna göre, Avrupa yakasında 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 21.00'den, 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar; Kazlıçeşme - Yenikapı istasyonu arasında 4 araçla ring seferleri yapılacak. Ayrıca Kazlıçeşme Marmaray durağında sonlanan diğer tüm İETT hatları Yenikapı Marmaray'a uzatılacak.



Anadolu yakasında ise 21 Ocak - 04 Mart 2019 tarihleri arasında MR isimli yeni bir İETT hattının 06.00 ile 00.00 saatlerinde Üsküdar - Ayrılık Çeşmesi arasında çalışacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)