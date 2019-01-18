Edirne’de Bocuk Gecesi kutlandı
Bir Orta Çağ geleneği olan Bocuk Gecesi uzun yıllardan sonra Edirne kent merkezinde kutlandı.
Bocuk Gecesi
Fotoğraf: Salih Baran / AA
Edirne Tanıtma ve Turizm Derneği Orta Çağ’dan kalma bir gelenek olan Bocuk’un unutulmaması amacıyla Karaağaç Mahallesi’ndeki tarihi konakta ritüeli yaşattı.
Katılımcılar yüzlerini nişasta ve pudrayla boyadı, beyaz çarşafa büründü.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, etkinliğe katılanlar ellerinde davul ve defle korku sesleri çıkararak korkutma ritüelini gerçekleştirerek konak etrafında dolaştı, bahçede toplandı. Korku hikayeleri anlatıcısı Mehmet Berk Yaltırık bahçede toplananlara korku hikayeleri anlattı.
Katılımcılara gelenek gereği kabak tatlısı, kaynamış mısır, Bocuk helvası ikram edildi.
26 OCAK'TA KEŞAN ÇAMLICA KÖYÜ'NDE DAHA BÜYÜK ORGANİZASYON YAPILACAK
Dernek Genel Sekreteri Neslihan Çakır, “Bocuk kışın en soğuk gecesinde kutlanır ve özünde korkutmak vardır. Konu komşunun kapıları çalınır, kapıyı açanlar da kabak tatlısı ikram eder” dedi. Çakır, Edirne kent merkezinde uzun yıllardan sonra bu yıl ilk kez kutlanan Bocuk’un 26 Ocak’ta Keşan’ın Çamlıca Köyü’nde çok daha büyük ve güzel bir organizasyonla da kutlanacağını hatırlattı. (HABER MERKEZİ)