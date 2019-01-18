Atatürk Havalimanı'nda şüpheli çantalardan bilgisayar ve tişört çıktı

Atatürk Havalimanı'nda yolcuların unuttuğu çanta ve valiz endişeye neden oldu. Çanta ve valizden dizüstü bilgisayar ve tişört çıktı.

Fotoğraf: DHA