Cumhur İttifakı'nın Balıkesir adayları açıklandı
Cumhur İttifakın'nın Balıkesir Büyükşehir ve 20 ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
Fotoğraf: Devrim Derin/DHA
AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir ve 20 ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AKP'den 17, MHP'den ise 3 belediye başkan adayı belirlendi.
Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.
Balıkesir ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:
AKP
Karesi - Dinçer Orkan
Altıeylül- Hasan Avcı
Kepsut - İsmail Cankul
İvrindi - Yusuf Cengiz
Susurluk - Şükrü Gür
Bandırma - Alp Bostancı
Gömeç - Kazım Arslan
Dursunbey - Ramazan Bahçavan
Gönen - Erdinç Odabaşı
Havran - Emin Ersoy
Manyas - İbrahim Koman
Erdek - Turan Gün
Savaştepe - Turhan Şimşek
Bigadiç - İsmail Avcu
Sındırgı - Ekrem Yavaş
Burhaniye - Necdet Uysal
Marmara - Süleyman Aksoy
MHP
Edremit - Tuncay Kılıç
Balya - Osman Kılıç
Ayvalık - Nazmi Başaran (HABER MERKEZİ)