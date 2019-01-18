18 Ocak 2019 16:38
Cemil Candaş cinayeti davasında karar verildi
Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
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İstanbul Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.
Mahkeme, Cemil Candaş'ı "kasten öldürme" suçunda sanık Şenol Şahin'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da "öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; Hacı Avcı ve Engin Gölve ise "öldürmeye yardım" suçundan 8'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
S.K.’nin de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. (İstanbul/DHA)