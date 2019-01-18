18 Ocak 2019 16:49Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 17:19
Merkez Bankası: 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlandı
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu sona erdi. MB, genel kurul sonrası alınan kararları açıkladı.
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Merkez Bankası, bugün yapılan olağanüstü genel kurulda alınan karar çerçevesinde, 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlandığını açıkladı.
Açıklamada, “Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde esas mukavele değişikliği yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi. (DHA)
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