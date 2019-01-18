Merkez Bankası: 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlandı

Merkez Bankası, bugün yapılan olağanüstü genel kurulda alınan karar çerçevesinde, 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlandığını açıkladı.

Açıklamada, “Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde esas mukavele değişikliği yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi. (DHA)