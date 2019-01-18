Gazeteci Reyhan Çapan tahliye edildi

Hakkında kesinleşmiş para cezası olduğu için tahliye edilmeyen Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan, gece saatlerinde tahliye edildi.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan 10 Mayıs 2018’de tutuklandı. 10 Mayıs’tan bu yana Erzurum Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Çapan’ın avukatları, cezasının bir yıldan az kaldığı gerekçesi ile denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılması için cezaevi savcılığına başvuruda bulundu.

Avukatların bir aylık çabası sonucu Çapan hakkında önceki gün tahliye kararı verildi.

Hakkında kesinleşmiş 55 bin 660 TL para cezası olduğu ve ödeme günü geçtiği için tahliye edilmeyen Çapan, gece saatlerinde denetimli serbestlik uygulamasıyla tahliye edildi. (MEDYA SERVİSİ)