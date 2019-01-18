Pencereden kendi isteğiyle atladığı öne sürülen kadın yaşamını yitirdi

Bursa’da hemşire Elvan İ. (32), iddiaya göre sabaha karşı evinde arkadaşlarıyla sohbet ederken sigara içme bahanesiyle açtığı pencereden atladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Elvan İ., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA'da yer alan habere göre, Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan Elvan İ., 5'inci kattaki evinde arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken, sigara içme bahanesiyle pencereyi açtı. İddiaya göre Elvan İ., pencereden atladı. Yaralanan Elvan İ., arkadaşlarının çağırdığı ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırdı. Ancak Elvan İ. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evde bulunan Elvan İ.'nin arkadaşları, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Elvan İ.’nin bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Elvan İ.'nin 2012 yılında memuriyete başladığı, 5 yıldır da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptığı kaydedildi. (HABER MERKEZİ)