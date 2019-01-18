18 Ocak 2019 15:00
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 15:05

Yarıyıl tatilinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

Yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde ise 2-5 derece daha sıcak olması bekleniyor.

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Yarıyıl tatilinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

Fotoğraf: AA

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    Türkiye'de yarıyıl tatili süresince hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarıyıl tatilinde genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması, ülkenin batı bölgelerinde ise normallerin 2-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Yarıyıl tatilinin ilk haftasında batı kesimlerde yağmur ve sağanak tahmin edilirken, yüksek rakımlı yerler ve dağlar haricinde kar yağışı beklenmiyor.

    İç ve doğu kesimler ise daha çok yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacak. Bu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Yarıyıl tatilinin ikinci haftası ise yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

    Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

    3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

    Yarıyıl tatilinde üç büyük ilde beklenen hava durumuna bakıldığında, Ankara'da havanın gelecek hafta ortasına kadar yağışsız, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, çarşamba ve perşembe günleri hafif yağmurlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Yarıyıl tatilinin ikinci haftası ise havanın genellikle çok bulutlu olması, aralıklarla yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

    İstanbul'da bu dönemde hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve aralıklı yağmur tahmininde bulunuluyor.

    İzmir'de de hafta sonundan itibaren sağanak bekleniyor. Kentte yağışların gelecek hafta ortasından itibaren zaman zaman etkisini artıracağı, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve zaman zaman üzerinde olacağı tahmin ediliyor. (AA)

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