Çanak anten tamir eden işçi çatıdan düştü
İzmir'in Tire ilçesinde çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
İzmir'in Tire ilçesinde üç katlı bir binanın çatısındaki anteni onarırken düşen televizyon tamirci yapan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, televizyon tamircisi 34 yaşındaki İdris Karadayı, Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi'nde üç katlı bir binanın çatısındaki çanak anteni tamir ettiği sırada dengesini kaybedip zemine düşerek yaralandı.
Evli ve üç çocuk babası Karadayı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (HABER MERKEZİ)
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