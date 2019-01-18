Çanak anten tamir eden işçi çatıdan düştü

İzmir'in Tire ilçesinde üç katlı bir binanın çatısındaki anteni onarırken düşen televizyon tamirci yapan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, televizyon tamircisi 34 yaşındaki İdris Karadayı, Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi'nde üç katlı bir binanın çatısındaki çanak anteni tamir ettiği sırada dengesini kaybedip zemine düşerek yaralandı.

Evli ve üç çocuk babası Karadayı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (HABER MERKEZİ)