Şule Çet’in davası Meclis'te gündeme getirildi

Burcu YILDIRIM

Ankara

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davayı başından sonuna kadar takip edeceklerini Meclis'te yaptığı basın toplantısıyla duyurdu. Davanın avukatlarının da katıldığı toplantıda Tığlı, Şule’nin ölümünün ardından 164 gün sonra raporun hazırlandığını belirtti. Tığlı “Kamuoyunda Şule Çet’in öldürüldüğünün değil de o saatlerde neden o plazada olduğunun sorgulanması, kutuplaştırılan toplumun nerelere geldiğinin en büyük göstergesidir” dedi.

"RAPOR 164 GÜN SONRA YAZILABİLDİ"

6 Şubat’ta başlayacak ilk duruşma öncesi Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Şule Çet’in hayallerini gerçekleştirebilmek için hem çalıştığını hem de üniversiteye devam ettiğini ifade etti. Tığlı, “Her insan gibi onun da yaşamak için binlerce sebebi vardı. Ne yazık ki öldü, öldürüldü. Şule’nin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapor, olaydan 164 gün sonra yazılabildi” diye konuştu.

Katilin, tecavüz edenin, hırsızın korunduğunu, mağdurların ise şüpheli görüldüğü bir sistemin yaratıldığını ifade eden Tığlı, “6 Şubat’ta başlayacak ilk duruşmadan son duruşmaya kadar onların yanında olacağımı ve bu davayı sonuna kadar takip edeceğimi beyan ediyorum” diye konuştu.

"TOPLUMUN BÜTÜNÜNE MAL OLMUŞ BİR DAVA"

Davanın avukatlarından Ferhat Gebeş, “Bu dosya Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Ceren Damar gibi toplumun bütün kesimine mal olmuş, vicdanları yaralamış bir dosyadır. Kadın cinayetlerinin son bulması, aynı zamanda adaletin tecelli etmesi için hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Davanın avukatlarından Umur Yıldırım ise davanın, soruşturma aşamasında 4-5 ay sürüncemede bırakıldığını ifade etti. Adaletin kısa ve hızlı şekilde tecelli etmesini beklediklerini söyleyen Yıldırım, “Soruşturma aşamasında yaşanılan aksaklıklar umarız ki kovuşturma ve yargılama aşamasında yaşanmayacaktır. Ailenin temennisi de bu yöndedir” diye konuştu.