Gazeteci Ziya Ataman’a yine tahliye çıkmadı

11 Nisan 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Ziya Ataman’ın da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu toplam 19 kişi hakkında açılan davanın 5’inci duruşması görüldü.

Bazı tutuklu yakınlarının izlediği duruşmaya, bağırsaklarının iflas ettiğini ve ilaçlarla ayakta kaldığını aktaran Gazeteci Ataman ve tutuklular ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu bulunduğu Van M Tipi Kapalı Cezaevinden katılan ve Kürtçe konuşan Gazeteci Ataman ise hakkındaki iddiaları reddetti. Ataman, daha geniş bir savunma yapmak için, dosyada “delil” olarak yer alan ve yüzlerce ismin yer aldığı not defterinin fotokopisinin kendisine ulaştırılmasını talep etti.

‘DELİL NİTELİĞİ TAŞIMIYOR’

Ataman’ın Avukatı Barış Oflas ise, müvekkilinin gazeteci olduğunun altını çizerek, dosyada yer alan toplam 2 delilden birinin delil niteliği taşımadığını, diğerinin ise işkence altında verilen, duyumlardan ibaret ifadelerden oluştuğunu dile getirdi.

‘İFADELERİ KABUL ETMİYORUM’

Bazı tutuklular aleyhine daha önce verdiği ifadeleri geri çeken ve bir başka dosyadan tutuklu bulunan Kadir Ataman ise, gözaltı sürecinde hazırlanmış ifadelerin kendisine baskı altında imzalattırıldığını aktardı. Tutukluların herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığına dair herhangi bir bilgisinin olmadığını belirten Ataman, kendisine imzalatılan ifadeleri kabul etmediğini ifade etti.

Tutuklu avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Mart tarihine ertelendi. (Şırnak/MA)