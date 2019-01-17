CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Cezaevlerindeki A takımı kimlerden oluşuyor?
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini TBMM gündemine taşıdı.
Fotoğraf: MA
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevlerinde artan hak ihlallerini Meclis gündemine taşıyarak, “Kendilerini ‘A Takımı’ olarak adlandıran ekiplerin tutum ve davranışlarının, tutuklu ve hükümlülerin can güvenliğini tehdit ettiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir, Van, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Elazığ cezaevlerinde, yaşanan hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Tutuklu ve hükümlüler kaloriferlerin yakılmadığını; ayrıca aileleri tarafından gönderilen kışlık kıyafetlerin de kendilerine verilmediğini belirterek, ‘Devlet bizi soğukla terbiye ediyor’ dediği basına yansıyan haberler arasındadır” dedi. Tanrıkulu’nun Abdülhamit Gül’e yönelttiği bazı sorular şöyle:
- Cezaevlerinde kaloriferlerin yakılmadığı iddiaları doğru mudur?
- İddialar doğru ise sorumlu kişiler hakkında başlatılmış yasal bir işlem var mıdır?
- Cezaevlerinde bozuk, kırık, ısı sorunu tespit edilen kaloriferler bulunmakta mıdır?
- Söz konusu hasarların tespit edildiği cezaevleri hangileridir?
- Tutuklu ve hükümlülerin, tek kişilik hücrelerde yaklaşık 50 kişi barındırıldığı iddiaları doğru mudur?
- Kendilerini ‘A Takımı’ olarak adlandıran ekiplerin tutum ve davranışlarının, tutuklu ve hükümlülerin can güvenliğini tehdit ettiği iddiaları doğru mudur?
- ‘A Takımı’ olarak adlandıran ekiplerde bulunan kişiler kimlerdir?
- Söz konusu kişiler hakkında araştırma başlatılmış mıdır?
- Cezaevi yönetimlerinin, odalarda bulundurulabilecek kitap sayılarını sınırlandırdığı iddiaları doğru mudur?
- Söz konusu sınırlandırma ile ilgili tarafınıza iletilmiş şikayetler hakkında başlatılmış bir inceleme bulunmakta mıdır?” (İstanbul/MA)