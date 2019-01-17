CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Cezaevlerindeki A takımı kimlerden oluşuyor?

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevlerinde artan hak ihlallerini Meclis gündemine taşıyarak, “Kendilerini ‘A Takımı’ olarak adlandıran ekiplerin tutum ve davranışlarının, tutuklu ve hükümlülerin can güvenliğini tehdit ettiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir, Van, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Elazığ cezaevlerinde, yaşanan hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Tutuklu ve hükümlüler kaloriferlerin yakılmadığını; ayrıca aileleri tarafından gönderilen kışlık kıyafetlerin de kendilerine verilmediğini belirterek, ‘Devlet bizi soğukla terbiye ediyor’ dediği basına yansıyan haberler arasındadır” dedi. Tanrıkulu’nun Abdülhamit Gül’e yönelttiği bazı sorular şöyle: