Brexit'e dair 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak
İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.
Fotoğraf: Pixabay
Hükümet yetkilileri Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı 'Brexit B Planı'nın, 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı.
İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti.
Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B Planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.
Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor. (Londra/AA)
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