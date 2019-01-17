Granito Girarto işçileri maaş ve tazminatlarını istiyor

Sinan GÜLER

Ankara

Çankırı’daki Granito Girarto fabrikasında çalışan ve Kurban Bayramı’ndan bu yana ücretsiz izine çıkarılan işçiler, aylardır maaş ve tazminatlarını alamadı. Alcakları için fabrika önünde eylem de yapan işçilerin neredeyse hepsi işsizlik maaşına başvurabilmek için istifa etti.

Çankırı Kurşunlu’da bulunan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Granito Girarto granit fabrikası işçileri, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle fabrika önünde geçtiğimiz günlerde basın açıklaması gerçekleştirdi. 980 işçinin çalıştığı fabrikada 900 işçi, maaşlarını alamadıkları ve işsizlik maaşına başvurabilmek için istifa ederken, işçiler geçmişe dönük alacaklarının yanı sıra ihbar tazminatlarını alamadıklarını anlattılar. Evrensel'e konuşan Granito Girarto granit fabrikası işçisi Salih Okyay, Kurban Bayramı’ndan bu yana işçilerin ücretsiz izine çıkarıldıklarını belirterek “Ücretsiz izne çıkarmak için bizden ne bir imza aldılar ne de bize bir şey söylediler” dedi.

"ANKARA'YA YÜRÜRÜZ DENİLİNCE PATRON VERECEĞİM DEDİ"

Bazı işçilerin 6-7 aydır maaş alamadıklarını söyleyen Okyay, fabrikada çalışan çoğu işçinin işsizlik maaşı alabilmek için istifa etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Maaşlarda adaletsizlik olduğunu da söyleyen Okyay, “3-4 yıllık tecrübesi olan işçiler asgari ücret alırken, bazı siyasilerin tanıdığı olan işçiler asari ücretin üzerindeki maaşlarla işe başlıyor” dedi. Geçtiğimiz aylarda maaşlarını alamadıkları için Ankara’ya yürümek istemeleri üzerine patronun fabrikada bir yemek düzenlediğini ve kendilerine aralık sonuna kadar bir maaş, ocak sonuna kadar da tüm alacaklarını ödeyeceği sözünü verdiğini anlatan Okyay, bugüne kadar hesaplarına sadece 800 lira yatırıldığını söyledi. Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin gerekli evraklarının olmadığını ve kış ayı olması nedeniyle işçilerin mağduriyetlerinin daha da arttığını ifade eden Okyay, “Patron tarafından daha önce verilen sözler tutulmadığından, şimdi söylediklerini yerine getireceği konusunda kaygılarımız var” dedi.