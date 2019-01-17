Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Çaykur Rizespor Kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.

Transfer ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a ayrıca teşekkür ederiz. Aatif Chahechouhe’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. (SPOR SERVİSİ)