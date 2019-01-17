17 Ocak 2019 07:36

Amasya'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Amasya'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Fotoğraf: Cihan Okur/AA

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    Amasya'da cenazeden dönen bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansının haberine göre 15 Anadolu Ajansına göre 35 kişi yaralandı.

    Bakırköy Belediyesine ait otobüsün Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş için İstanbul'a doğru hareket ettiği öğrenildi.

    Otobüs buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy (49) ve Ahmet Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralananlar ise ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    ‘YAKLAŞIK YARIM SAAT ÖNCE MOLA VERMİŞTİK’

    Cenaze törenine katıldıktan sonra iki otobüs halinde İstanbul’a geri döndüklerini söyleyen Gürsel Karayaka, “Cenazeden dönüşümüzde yemek molası verdik. Moladan yaklaşık yarım saat sonra bu kaza meydana geldi. Otobüs başta yalpalayıp savrulmaya başladı. Şoförümüzün aracı kurtarmak için çok uğraştı ancak olmadı. Yolda gizli buzlanma olduğu için kurtaramadı. Ben en arka koltukta oturuyordum. Kısa bir süre önce mola verdiğimiz için otobüste kimse uyumuyordu aniden kaza oldu" dedi. DHA'ya konuşan Karayaka, "Otobüs yan yattıktan sonra biz içinden dışarı çıkmak için camı kırdık. Biz dışarı çıktıktan sonra içerideki yaralı arkadaşlarımızı dışarı çıkarmaya çalıştık” sözleri ile olayı anlattı.

    ‘BUZLANMADAN DOLAYI OTOBÜS ANİDEN YALPALADI’

    DHA'ya konuşan başka bir yolcu Salim Büyürkan “Otobüs buzlanmadan dolayı aniden yalpalandı ve devrildi. Şoför kurtaramadı. Ordu’nun Mesudiye ilçesinde cenazemiz vardı. Definden sonra İstanbul’a dönüyorduk. Taşova’da yemek molası verdik. Moladan sonra tekrar yola çıktık ardından kısa bir süre sonra kaza meydana geldi” dedi. (HABER MERKEZİ)

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