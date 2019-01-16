İzocam işçileri 18 Ocak’ta greve çıkıyor

Kristal-İş Genel Merkezi İzocam’da toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındığını duyurdu. İzocam işçileri 18 Ocak’ta greve çıkacak.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmeler sırasında taraflar idari maddeler konusunda makul bir süre içinde uzlaşabildiler. Ancak sıra ücrete gelince, asgari ücrete mahkum edilmiş olan ve ağırlıklı olarak 10-15 yıllık kıdeme sahip olan üyelerimizin önüne önce şirketin yeterince kârlı olmadığı sonrasında da patlak veren ekonomik kriz çıkarıldı. İşveren tarafından sendikamıza resmi olarak yapılmış olan ücret zammı teklifi bile birkaç gün sonra geri çekildi. İşveren ücret maddeleri görüşülürken bu ve benzeri tutarsız tavırlarını sürdürdü” denildi.

Sendikalaşma sürecinde işten atılan işçilerin geri alınması talebinin de kabul edilmediği belirtilen açıklamada, “2014 yılından bu yana gelen bu süreçte ve 2018 temmuz ayından bu yana yapılan görüşmelerde yukarıda saydığımız sebeplerle ücret ve ücrete bağlı maddeler konusunda işverenle anlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeplerle, tüm İzocam işçilerinin görüşü alınarak, 18 Ocak 2019 günü İzocam’a bağlı Dilovası ve Tarsus tesislerinde greve çıkma kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)