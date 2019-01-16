Nevin Yıldırım davasında Yargıtay onama istedi

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz eden Nurettin Gider’i 28 Ağustos 2012’de öldürmüş ve yargılama sonrası müebbet hapis cezası almıştı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım’ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu.

Dairenin bozma kararının ardından mahkeme yeniden yargılama yaptı. Yıldırım, Gider’i kendisinin öldürdüğünü söyledi. Mahkeme, Yıldırım’ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Bu kararın ardından dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararın onanması yönünde görüş yazarak dosyayı yeniden Yargıtay 1’inci Ceza Dairesine gönderdi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı onarsa Nevin Yıldırım’ın müebbet hapis cezası kesinleşmiş olacak. (Isparta/MA)