Bakanlığa göre havalimanındaki ölümler doğalmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, işçilerin çalışma koşullarına isyan ettiği ve çok sayıda iş cinayetinin gerçekleştiği İstanbul Havalimanına ilişkin pembe tablo çizdi. Soru önergesine verdiği yanıtta bakanlık, “tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen 30 kişinin iş kazaları sebebiyle, 25 kişinin de doğal ölümler sonucu hayatını kaybettiği, doğal nedenlerle meydana gelen ölümlerin iş yerinden ve işverenden kaynaklanmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun İstanbul Yeni Havalimanı’na ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, havalimanı inşaatında 200 bin 460 kişinin şantiyede çalışırken,“Tüm önlemler alınmış olmasına rağmen 30 kişi iş kazaları sebebiyle, 25 kişi de doğal ölümler sonucu hayatını kaybetti, doğal nedenlerle meydana gelen ölümler de iş yerinden ve işverenden kaynaklanmadı” ifadeleri yer aldı.

Yasa gereği 130 iş güvenliği uzmanı olması gerekirken 382 iş güvenliği uzmanının bulunduğu belirtilen yanıtta, “Ayrıca 42 iş hekimi olması gerekirken 47 iş yeri hekiminin ve 26 diğer sağlık personeliyle birlikte, 168 adet paramedik, ATT, hemşire, laborant, odyometrist, radyoloji teknikeri ve diğer branşlarda da görevlendirilen sağlık personeli ile hizmet verildiği, bunun yanı sıra biri merkez olmak üzere toplamda 8 adet revir bulunduğu ve revirde 7/24 esasına göre hekim bulunuyor” denildi.

Bugüne kadar verilen eğitimlerle olası kazaların da önüne geçildiği öne sürülen yanıtta, “Akpmar Yerleşkesinde kalan çalışanlar için geniş imkanları olan sosyal yaşam alanlarının oluşturulduğu ve çalışanların iş dışında vakit geçirebilecekleri kafeterya, spor merkezi, halı saha ve basketbol alanları, mescit, berber, televizyon odası, kuru temizleme, market, sinema vb. alanların mevcut olduğu” ifadeleriyle pembe tablo çizdi.

Çalışma şartlarına isyan eden işçilerin gözaltına alınmasına ilişkin üçü tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında 30 işçinin tahliyesine, 1 işçinin ise tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar çıktığı kaydedildi. İşçi ölümlerinde yaşanan ihmal ve kusurların tamamı işçilere yıkılırken “Yasak olduğu halde göle aşırı yaklaşma, tedbirsizlik, dikkatsizlik, hız ihlali, şerit ihlali” olarak gösterildi. (Ankara/EVRENSEL)