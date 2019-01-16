16 Ocak 2019 14:38
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ocak 2019 16:03

Antep’te Celal Doğan İYİ Parti- CHP adayı oluyor

Daha önce HDP milletvekili olan Celal Doğan'ın CHP-İYİ Parti ittifakının Antep adayı oluyor. Celal Doğan iddiaları doğruladı. 

Antep’te Celal Doğan İYİ Parti- CHP adayı oluyor

Fotoğraf: DHA

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    Celal Doğan’ın yerel seçimlerde Gaziantep’ten CHP-İYİ Parti ittifakının adayı olarak gösterileceği iddia edildi. Celal Doğan iddiaları doğruladı. 

    Daha önce CHP’den Gaziantep Belediye Başkanlığı yapan Doğan son olarak HDP’den İstanbul milletvekilliği yapmıştı. Antep'te yayın yapan GAP gazetesi, Doğan’a dayandırdığı haberinde adaylığın bir kaç gün içinde açıklanacağını duyurdu. Ancak İYİ Partinin Doğan’ın HDP’den milletvekilliği yapmış olması nedeniyle buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.

    Gaziantep GAP gazetesine açıklamalarda bulunan Celal Doğan, iddiaları doğrulayarak birkaç gün içinde adaylığının açıklanacağını duyurdu.

    ‘EVET, ADAYIM’

    Aday olması konusunda başta CHP Gaziantep il ve ilçe örgütleri olmak üzere kamuoyunun birçok kesiminden talep geldiğini belirten Doğan, siyasilerden ve halktan gelen yoğun istek üzerine aday olduğunu açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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