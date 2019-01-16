Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Adana'da, akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı şiddetini artırdı. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri ile Seyhan ilçesinin bazı mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar ve içlerinde bulunanlar Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle özellikle Yüreğir ilçesinde bazı mahallelerde evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar park halindeki otomobillerde hasara neden oldu.

YAŞLI KADIN KAYIP

Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Yeni Mahalle'de yaşayan 70 yaşlarındaki bir kadının su dolan evde olduğu ve komşularının kendisinden haber alamadığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Kadının evinin bulunduğu sokakların ve bahçesinin yağış nedeniyle su dolu olduğunu fark eden ekip, itfaiyeye haber verdi.

Sokağa gelen itfaiye ekipleri, pencereden girdikleri evin yaklaşık yarım metre su dolu odalarında yaptığı aramada yaşlı kadını bulamadı.

TIKANAN RÖGARLAR AÇILMAYA ÇALIŞILIYOR

Bazı vatandaşlar, evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve ASKİ ekipleri, gelen ihbarları değerlendirirken, yağış da yer yer etkisini sürdürüyor. (DHA)

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Fotoğraf: Ömer Yıldız/AA