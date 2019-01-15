Kadınlar aşırı sağcı Vox'a karşı meydanlara döküldü

İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin, kadına yönelik şiddetle mücadele yasasının iptaline ilişkin girişimlerine karşı bir araya gelen kadın örgütleri 50’den fazla şehirde sokağa çıktı.

“Eşitlikte bir adım bile geriye gidilemez. Müzakere etmiyoruz” şiarıyla düzenlenen eylemlere 45’ten fazla kadın örgütü, işçi sendikaları ve siyasi partiler de destek verdi.

Vox Partisinin ilk defa milletvekili çıkardığı Endülüs özerk yönetimi parlamentosunun bulunduğu Sevilla, eylemlerde öne çıkan kent oldu. Endülüs Başkanlığı için güvenoyu görüşmelerinin başladığı parlamentonun önünde toplanan kitle, “Eşitlikte bir adım bile geri atılamaz, Faşistler parlamentomuzdan dışarı, abartmıyoruz, bizi öldürüyorlar” sloganları attı.

Vox’un Endülüs parlamentosundaki sözcüsü Francisco Serrano ise eylemciler için ETA’nın gençlik örgütü olan “kale borroka” benzetmesini yaptı. Serrano, “Parlamentonun kapısında bir kale borroka’ya izin verilemez” dedi.

Başkent Madrid’deki Sol Meydanı’nda bir araya gelen çok sayıda kişi, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini haykırdı. (Madrid/AA)