Saldırıya uğrayan sendikacıya Tez Koop İş’den destek

Gençağa KARAFAZLI

Rize

Hemşin belediye muhasebe müdür vekili tarafından darbedilen, Belediye-İş işyeri temsilcisi Rıfat Yazıcı’ya, Tez-Koop-İş Samsun şubesinden destek geldi.

Sendika temsilcisi Tarık Sayın, Hemşin ilçesine giderek darbedilen Rıfat Yazıcı'yı ziyaret etti.

Sayın, “Saldırıya uğrayan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk ve bu yapılan eylemi sendika olarak nefretle kınadığımızı, olayın takipçisi olacağımızı belirttik. Hak arama mücadelesini hiçbir güç bu zorba yöntemlerle asla durduramaz. Emekçi arkadaşlarımızın yanında olmaya onlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Toplusözleşme için Rize’nin Hemşin ilçesi Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar tarafından Hemşin Belediyesi’ne çağrılan Belediye-İş temsilcisi Rıfat Yazıcı, Belediye Muhasebe Müdür Vekili Murat Güney tarafından saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrası burnu kırılan Rıfat Yazıcı, 10 gün iş göremez raporu almış saldırı Belediye-İş Sendikası tarafından “Bu saldırı eşkıyalıktır. Susmayacağız, yılmayacağız” şeklinde tepki ile karşılamıştı.