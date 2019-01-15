15 Ocak 2019 20:27

Saldırıya uğrayan sendikacıya Tez Koop İş’den destek

Darbedilen Belediye-İş işyeri temsilcisi Rıfat Yazıcı’yı Tez Koop İş Samsun Şube yöneticisi ziyaret etti.

Saldırıya uğrayan sendikacıya Tez Koop İş’den destek

Fotoğraf: Gençağa Karafazlı

    • Paylaş

    Gençağa KARAFAZLI
    Rize

    Hemşin belediye muhasebe müdür vekili tarafından darbedilen, Belediye-İş işyeri temsilcisi Rıfat Yazıcı’ya, Tez-Koop-İş Samsun şubesinden destek geldi.

    Sendika temsilcisi Tarık Sayın, Hemşin ilçesine giderek darbedilen Rıfat Yazıcı'yı ziyaret etti.

    Sayın, “Saldırıya uğrayan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk ve bu yapılan eylemi sendika olarak nefretle kınadığımızı, olayın takipçisi olacağımızı belirttik. Hak arama mücadelesini hiçbir güç bu zorba yöntemlerle asla durduramaz. Emekçi arkadaşlarımızın yanında olmaya onlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

    Toplusözleşme için Rize’nin Hemşin ilçesi Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar tarafından Hemşin Belediyesi’ne çağrılan Belediye-İş temsilcisi Rıfat Yazıcı, Belediye Muhasebe Müdür Vekili Murat Güney tarafından saldırıya uğramıştı.

    Saldırı sonrası burnu kırılan Rıfat Yazıcı, 10 gün iş göremez raporu almış saldırı Belediye-İş Sendikası tarafından “Bu saldırı eşkıyalıktır. Susmayacağız, yılmayacağız” şeklinde tepki ile karşılamıştı.

    Toplu sözleşme için çağrılan sendikacı darbedildi

    Toplu sözleşme için çağrılan sendikacı darbedildi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ‘EYT’ teklifi AKP oylarıyla reddedildi
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidar her şey yolundaymış gibi yapsa da, satışlar düşüyor işsizlik artıyor

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürtlerin hamisi kim?

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yalan üstü yalan...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Gezegene inmiş güzel insanlardan biriydi Nâzım Hikmet

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ekümenik yani evrensel
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (16 Ocak)
    Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler (16 Ocak)

    Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildiği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriyeli kadını öldürüp evini ateşe veren 1 kişi tutuklandı
    Suriyeli kadını öldürüp evini ateşe veren 1 kişi tutuklandı

    Suriyeli kadını öldürüp, evi ateşe veren kadının erkek kardeşi A.K. tutuklandı, kardeşinin arkadaşı M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ‘EYT’ teklifi AKP oylarıyla reddedildi
    ‘EYT’ teklifi AKP oylarıyla reddedildi

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için verilen kanun teklifi TBMM’de AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Boluspor-Galatasaray karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
    Boluspor-Galatasaray karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

    Boluspor ile Galatasaray arasında saat 19.50'de oynanması planlanan maç kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

    İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması yapılacak
    İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması yapılacak

    İngiltere’de parlamento, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını bugün oylayacak. 

    GÜNCELLENDİ
    KESK ek zam talebiyle ülke genelinde alanlara çıktı
    KESK ek zam talebiyle ülke genelinde alanlara çıktı

    KESK üyesi kamu emekçileri, kriz nedeniyle işçi ve emekçilerin yaşadığı yoksullaşmaya karşı ek zam talebiyle pek çok ilde eylemler düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    İbrahim Kalın: Sınırdaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak
    İbrahim Kalın: Sınırdaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan'ın ABD'nin Suriye'den çekilişi ve ikili konuları görüşmek üzere 23 Ocak'ta Moskova'ya gideceğini açıkladı.

    YSK, görev sürelerini uzatan düzenlemeye itirazı reddetti
    YSK, görev sürelerini uzatan düzenlemeye itirazı reddetti

    YSK, YSK üyelerinin görev süresinin uzatılmasına yapılan itirazı reddetti.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    Bisiklet Çalıştayı sona erdi
    Bisiklet Çalıştayı sona erdi
    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    GÜNCELLENDİ
    Nairobi'de bir otelde patlama meydana geldi: 1 ölü
    Nairobi'de bir otelde patlama meydana geldi: 1 ölü

    Nairobi’de bir otele bombalı saldırı düzenlendi. Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırı sonrası polisle saldırganlar arasında çatışma yaşandı.

    GÜNCELLENDİ
    YÖK: Üniversitelerin önündeki güvenlik tedbiri artırılacak
    YÖK: Üniversitelerin önündeki güvenlik tedbiri artırılacak

    YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversite yerleşkelerin girişlerindeki güvenlik tedbirlerini artırma kararı alındı.

    Eşine fiziksel şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı
    Eşine fiziksel şiddet uygulayarak ağır yaralayan erkek tutuklandı

    Samsun'da evli olduğu kadına fiziksel şiddet uygulayıp ağır yaralayan erkek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Kredi borcunda gelecek taksitler de yapılandırma kapsamına alındı
    Kredi borcunda gelecek taksitler de yapılandırma kapsamına alındı

    Ziraat Bankasının kredi kartı borcunu için getirdiği yapılandırma imkânı yeni iletilen yönerge ile gelecekteki taksitleri kapsar hale getirildi.

    KAL’da öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri gizlice çekildi
    KAL’da öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri gizlice çekildi

    Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri izinsiz çekildi. Okul müdürü tarafından ailelere gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu

    İşsiz sayısı 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı Ekim 2018'de 3 puan yükselerek yüzde 22,3'e çıktı.

    Genel-İş Aliağa Temsilciliği: Asgari ücret zammı maaşlara yansısın
    Genel-İş Aliağa Temsilciliği: Asgari ücret zammı maaşlara yansısın

    Aliağa’da yüzde 4 ücret artışıyla kadroya geçirilen işçilerin ücretlerinin yükseltilmesi talebiyle toplanan imzalar bakanlığa gönderdi.

    Erken yaşta evlilikler TBMM gündeminde
    Erken yaşta evlilikler TBMM gündeminde

    HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş: Çocukların mı faillerin mi yanında olacaksınız?

    Saya işçileri işsizlikle boğuşuyor
    Saya işçileri işsizlikle boğuşuyor

    İzmir’de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesindeki saya atölyelerinde çalışan binlerce işçi işsiz kaldı. Hâlâ çalışanlar ise işsiz kalmakla karşı karşıya.

    Cezaevinin ‘işkence’ yanıtı: Devlet hata eder, şikayetçi olmayın
    Cezaevinin ‘işkence’ yanıtı: Devlet hata eder, şikayetçi olmayın

    Rize Kalkandere Cezaevine sevk edilen 3 tutuklunun çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için darbedildiği iddialarını aileler doğruladı.

    7 ülke Doğu Akdeniz gaz forumunu kuruyor
    7 ülke Doğu Akdeniz gaz forumunu kuruyor

    Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin; Doğu Akdeniz Gaz Forumunun Kahire’de kurulacağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

    Kuru soğanda ithalatın önünü açmak için gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.

    Berkin'in cenazesine katılan Berkay Ustabaş'a 1 yıl sonra tahliye
    Berkin'in cenazesine katılan Berkay Ustabaş'a 1 yıl sonra tahliye

    Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı için, 1 yıldır tutuklu bulunan Berkay Ustabaş için tahliye kararı verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı
    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu, Trump'la anlayış birliğine vardıklarını söyledi.

    Adıyaman'da bir okulun girişindeki çatı kardan çöktü
    Adıyaman'da bir okulun girişindeki çatı kardan çöktü

    Adıyaman'da Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü.

    Merkez Bankasında işçi kıyımı iddiası: Onlarca işçi işten atılacak
    Merkez Bankasında işçi kıyımı iddiası: Onlarca işçi işten atılacak

    Merkez Bankasında taşeron olarak çalışan 80-90 civarında işçinin işten atılacağı iddia edildi. Geçen ay garson olarak çalışan 20 işçi işten atılmıştı.