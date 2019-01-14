Toplu sözleşme için çağrılan sendikacı darbedildi

Gençağa KARAFAZLI

Rize

Rize Hemşin İlçe Belediyesi’nde toplu sözleşme görüşmesi yapmak için Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar’ın makamına giden Belediye İş Sendikası işyeri temsilcisi Rıfat Yazıcı, Muhasebe Müdür Vekili Murat Güzey’in önce sözlü, ardından fiili saldırısına uğradı.

Sendika, saldırının, toplu sözleşmede talep edilen maddelerden kaynaklı olduğunu savundu.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Belediye-İş Sendikası, “Toplu sözleşme için Belediye Başkanı’nın makamına çağrılan temsilcimiz, muhasebe müdürünün saldırısına uğradı. Belediye-İş, temsilcisinden şube yönetim kurulu üyelerine, genel merkez yöneticisinden üyesine kadar, karşılaştığı tüm hukuksuzlara ve zorbalıklara rağmen korkmadan, çekinmeden mücadelesine kesintisiz devam eden, üyelerinin hakkını savunan bir sendikadır” dedi.

İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN BURNU KIRILDI

“İşyeri temsilcisi Rıfat Yazıcı, toplu sözleşmeden kaynaklı taleplerden dolayı Muhasebe Müdür Vekili Murat Güzey’in önce sözlü, ardından fiili saldırısı sonucu darbedilerek yaralandı” ifadeleriyle olayın anlatıldığı açıklamada, “Saldırı sonucu burnu kırılan ve 10 günlük rapor alan temsilcimiz Rıfat Yazıcı, tüm yaşananları tutanak altına aldırarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur” bilgisi verildi.

“Bu yaşananlar insani olarak ahlaksızlık, hukuki olarak da suçtur. Makam sahibi oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilmelidir. Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar o makamda Hemşinlileri temsil etmektedir. Makamı mevkii ne olursa olsun hiç kimsenin Hemşinlilerin adını, böyle seviyesiz, mafyavari ve hukuk dışı hareketlerle lekelemeye hakkı ve yetkisi de yoktur” denilen açıklamada, “Makamına davet ettiği kişinin işçilerin temsilcisi olduğunu bilmek zorundadır” ifadeleri kullanıldı.

HİÇBİR SORUŞTURMA AÇILMADI

Sendika açıklamasında, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar’ın henüz bir açıklama yapmadığını ve darbedilen işyeri temsilcisinden de özür dilemediğini hatırlattı.

“Bu tavırsızlığının Muhasebe Müdür Vekili Murat Güzey’in yaptığı seviyesizliği, eşkıyalığı onaylamak anlamına geldiğini bilmelidir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Belediye Başkanı’na yaranmak ve kendinin ne kadar ‘yararlı’ bir eleman olduğunu göstermek için, temsilcimize görevi başında saldıran Murat Güzey, yaptığı bu eşkıyalığın hesabını yargı karşısında verecektir” denildi.