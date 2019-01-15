KAL’da öğrencilerin pansiyon odalarındaki görüntüleri gizlice çekildi

CHP İstanbul Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Fuat Güney’in, pansiyonda kalan öğrencilerin kendi aralarındaki şakalaşmalarını kaydettiğini ve ailelerinin de bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiğini açıkladı.

Müdür Güney’in, öğrencilerin pansiyondaki odalarında çekilmiş görüntülerini öğrenci ve velilerin bulunduğu WhatsApp grubunda yayımladığını belirten Yarkadaş “Bu görüntü, odanın dışından çekilmiş. Görüntüde erkek öğrenciler şakalaşıyor. Tamamen mahrem olan bu görüntüyü kimin çektiği bilinmiyor. Ancak müdürde başka görüntülerin olduğu da ortaya çıkmış” dedi.

Yaklaşık 300 kız ve erkek öğrencinin öğrenim gördüğü okulun pansiyonunda çekilen bu görüntülerin ailelerde endişe yarattığına dikkat çeken Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müdür, bu görüntüyü grupta paylaşınca aileler Kadıköy Kaymakamı ile Milli Eğitim Müdürünü arıyor. Bunun üzerine ertesi gün okula müfettiş geliyor. Müdür Güney, müfettişlerin ailelerle görüştüğü odaya okulun güvenlik görevlileri ile girerek ‘Burada toplantı yapamazsınız’ diye tepki gösteriyor. Müfettişler ise ‘Sizden izin almamıza gerek yok, teftişteyiz’ karşılığını veriyor. Müfettişler, görüntüsü yayımlanan öğrencinin ailesinin şikayetini tutanak altına alıyor” dedi.

Öğrenci ve ailesinin müdür hakkında Valiliğe suç duyurusunda da bulunduğunu belirten Yarkadaş, “Aileler ve öğrenciler haklı bir tedirginlik yaşıyor. Belli ki; müdürün bir görüntü arşivi var ve bunu şantaj malzemesi olarak kullanıyor. Okul müdürü Güney, derhal görevden alınmalı, elindeki görüntü arşivi imha edilmelidir. Bu zihniyetteki birinin o okulda bir saniye bile görevde kalmaması gerekir” dedi. (HABER MERKEZİ)